Встреча с паралимпийским чемпионом прошла в детском саду в Химках

Воспитанники детского сада «Мишутка» в Химках встретились с паралимпийским чемпионом по стрельбе из блочного лука Михаилом Диктованным. Мероприятие «Урок доброты» организовали в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия».

Михаил Диктованный рассказал детям о своем пути и поделился секретами мастерства.

«„Уроки доброты“ — это не просто встречи, а ценные моменты, когда дети учатся верить в собственные силы. Михаил Диктованный — пример того, как сила духа способна преодолеть любые препятствия. Его история вдохновляет, а сияющие глаза ребят напоминают нам о том, что доброта и упорство способны творить чудеса», — поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Михаил Диктованный раскрыл секреты мастерства в стрельбе из лука и рассказал про правила безопасности в этом виде спорта. Ребята внимательно слушали чемпиона, задавали вопросы, а в конце сделали фотографию.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова отметила, что в 2024 году в Химках прошло порядка 30 таких уроков. Подобное мероприятие недавно организовали в образовательном комплексе «Перспектива».