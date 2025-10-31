Встреча преподавателей физкультуры из детских садов прошла в Люберцах

В дошкольном отделении гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах собрались 47 инструкторов по физической культуре из детских садов города, а также из Дзержинского. Участники обсудили вопросы развития физических качеств у малышей.

Педагоги посетили мастер-классы и поделились друг с другом профессиональным опытом.

«Такие встречи — отличная возможность обменяться компетенциями и узнать что-то новое. Это помогает каждому из нас расти профессионально и делать занятия для детей еще интереснее и эффективнее», — сообщили в дошкольном отделении гимназии № 16 «Интерес».

Помимо этого, на мероприятии наградили активных инструкторов, которые помогали организовывать соревнования и конкурсы в муниципалитете.

