Встреча по вопросам качества работы управляющих компаний прошла Одинцове

В администрации Одинцовского округа обсудили качество работы управляющих компаний в рамках обновленного рейтинга. Из 66 участников — 36 находятся в «красной зоне».

Рейтинг основывается на семи ключевых показателях, таких как организация работы в Единой диспетчерской службе, отсутствие долгов перед ресурсоснабжающими организациями и наличие общедомовых приборов учета.

Стоит отметить, что по результатам первого квартала 2025 года, из 66 управляющих компаний, 36 находятся в «красной зоне», 19 — в «желтой», и только 11 — в «зеленой». Глава округа Андрей Иванов отметил необходимость изменений в системе управления жилым фондом. Он указал на примеры компаний, сумевших улучшить свои показатели. Заместитель главы, Михаил Коротаев рассказал, что многие жители обращаются в диспетчерскую службу из-за отсутствия диалога с управляющей компанией.

На встрече также обсудили проблему задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, что может привести к ухудшению позиций. Глава округа Андрей Иванов подчеркнул важность постоянного контроля со стороны управляющих компаний за их рейтингом, предложив назначить ответственного за его мониторинг.