Встреча по вопросам благоустройства поселка Большие Вяземы прошла в Одинцове

Одним из самых актуальных вопросов остается капитальный ремонт Мало-Вяземской школы. Жители просят включить объект в областную программу капремонта. Летом муниципалитет за счет своего бюджета профинансирует ремонт кровли, спортивного зала и пищеблока, однако проблему это не решит. Андрей Иванов отметил, что в ближайшие несколько лет в территориальном управлении построят новое учебное заведение на 550 мест. После его открытия учеников Мало-Вяземской школы на время реконструкции здания можно будет временно перевести туда.

Большое количество вопросов от жителей касались и бесхозных дорог. Муниципалитет занимается их оформлением и приемом на баланс, после этого появится возможность ремонтировать и содержать объекты за счет местного бюджета. Особое внимание уделили деятельности управляющей компании «Михайловское». Претензии жителей связаны с навалами мусора, несанкционированным строительством, размещением техники рядом с домами на земельных участках. Глава поручил в течение недели провести отдельную встречу, на которой необходимо поставить перед руководством управляющей компании жесткое условие соблюдать действующее законодательство, иначе последуют обращения в суд.

Кроме того, во время конструктивного диалога Андрей Иванов обсудил с жителями Вязем еще ряд важных тем — благоустройство территории Школьного сада и Круглого пруда, работу общественного транспорта, уличное освещение и строительство нового приюта для животных.