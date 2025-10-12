Встреча на тему создания гастрономического бренда округа прошла в Павловском Посаде

Мероприятие провели в ресторане «Пекин». На стратегической встрече собрались эксперты из различных сфер для обсуждения перспектив развития Павлово-Посадского округа через призму гастрономического туризма.

По мнению организаторов мероприятия, гастрономия становится важным фактором привлечения туристов. Павлово-Посадский городской округ известен своими историческими традициями и промыслами. Приток туристов в муниципалитет можно увеличить и за счет развития гастрономического направления.

Дмитрий Нефедов из Финансово-аналитического центра Московской области представил участникам мероприятия информацию о мерах государственной поддержки для предприятий малого бизнеса в сфере общественного питания. Олег Гойхер из Владимирского филиала Президентской академии познакомил присутствующих с «Концепцией развития туризма в Павлово-Посадском округе». Президент Восточной торгово-промышленной палаты Маргарита Смирнова рассказала о механизмах поддержки предпринимателей. Сотрудники Сбербанка Николай Брежнев и Наталья Смирнова представили собравшимся современные технологические решения для развития бизнеса.

По итогам стратегической встречи участники планируют создать системы поддержки местных предпринимателей, работающих в сфере общественного питания и туризма.