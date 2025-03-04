Встреча к 105-летию военного журналиста Ивана Стаднюка прошла в Воскресенске

Тематическое мероприятие, посвященное памяти прозаика, сценариста, драматурга и военного журналиста Ивана Стаднюка, состоялось в библиотеке села Конобеево. Ее провели в рамках Года защитника Отечества и проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».

Участниками встречи поколений стали школьники, директор молодежного центра «Олимпиец» Андрей Баранов и участник специальной военной операции Дмитрий Козлов. На мероприятии поговорили об одном из произведений Ивана Стаднюка — романе «Война».

Он повествует о начале Великой Отечественной войны и Смоленском сражении 1941 года. За этот роман автора удостоили Государственной премии СССР.

Со школьниками поговорили о патриотизме и о том, почему важна связь между поколениями. Им напомнили, что в этом году Россия отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.