Встреча глав предприятий Восточного Подмосковья прошла в Павловском Посаде

На производственной базе Международной алюминиевой компании первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов и руководитель Восточной торгово-промышленной палаты Маргарита Смирнова приняли участие в межмуниципальной встрече руководителей и ведущих специалистов промышленных предприятий Восточного Подмосковья. Главной темой мероприятия стала: «Стратегия постоянного развития, как основной фактор лидерства в конкурентной борьбе».

По словам Филиппа Ефанова, в сегодняшней динамичной экономике невозможно стоять на месте, постоянное развитие — это не просто модная концепция, а необходимость.

«Речь идет о комплексном подходе: от модернизации производства и внедрения бережливых технологий до инвестиций в человеческий капитал и развития корпоративной культуры», — пояснил заместитель главы Павловского Посада.

Участники встречи обменялись мнениями и опытом, а также побывали на экскурсии по заводу, где познакомились с процессом производства. Филипп Ефанов поблагодарил исполнительного директора предприятия Алексея Шехватова за организацию мероприятия и открытый диалог.

Отметим, что Международная алюминиевая компания — это надежный поставщик и лидирующий производитель алюминиевого профиля, которого в ассортименте завода уже свыше пяти тысяч видов. С 2002 года предприятие занимает активное положение на рынке. В июне 2025 года на заводе заработал участок по производству всех типоразмеров матриц для экструзии алюминиевых профилей. Проект запустили для снижения рисков прерывания поставок матриц из Турции и Китая из-за санкций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.