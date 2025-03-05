Встреча депутатов с учениками лицея имени Стрельцова прошла в Воскресенске

В мероприятии под названием «Разговор на равных» приняли участие депутаты и сторонники «Единой России» и представители «Молодой гвардии». Беседа состоялась в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией».

Школьники интересовались деятельностью депутатов, спрашивали о возможности отмены двух из четырех предметов на ОГЭ для учеников, которые не собираются идти в 10-й класс, а также затронули проблему бездомных животных и возможные пути ее решения. Представители партии ответили на все вопросы молодежи.

Депутат окружного совета Илья Донодин отметил, что ребята продемонстрировали целеустремленность и активную гражданскую позицию. «Рад, что такие юноши и девушки будут определять будущее России», — сказал он.

Проект «Моя карьера с Единой Россией» является частью большого направления Народной программы партии, посвященного труду. Его цель — создать условия, при которых каждый человек может лучшим образом реализовать свои знания, способности и таланты.