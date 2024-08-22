Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в селе Барановское

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин со специалистами администрации посетили Барановское. Жители села смогли задать им вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог, электроснабжения и благоустройства.

Одной из центральных тем, которые обсудили представители администрации Воскресенска с жителями Барановского, стала тема содержания многоквартирных домов.

«Многие жаловались на проблемы с газом, взяли вопрос на контроль и будем искать пути решения. Вопросы по содержанию контейнерных площадок буду держать на личном контроле, профильные специалисты предоставят фотоотчет об устранении жалоб», — рассказал глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

На совещании также рассмотрели проблемы благоустройства, ремонта дорог и электроснабжения.

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