Встреча администрации с жителями прошла в Наро-Фоминске

Зачастую жители не имеют достаточной информации о том, какие изменения предстоят в их микрорайоне или в их дворе. Так, жительница Апрелевки попросила главу городского округа Романа Шамнэ о строительстве детской площадки между двумя корпусами домов на Парковой улице. Представитель Территориального управления Апрелевка разъяснил, что возведение такой площадки входит в соответствующую программу губернатора Московской области Андрея Воробьева, до конца августа она будет построена. Роман Шамнэ поручил сотрудникам территориального управления обсудить с жителями все игровые элементы, которые будут установлены на этой площадке.

Администрация муниципалитета и депутаты призвали жителей многоквартирных домов проявлять больше активности и ответственности при решении вопросов, которые зависят от общего собрания. В частности, это касается конфликта интересов автовладельцев и пешеходов — одни нуждаются в парковочных местах, а другие хотят вместо машин видеть клумбы и газоны.

Отметим, что Ассоциация председателей советов многоквартирных домов решает проблемы жителей в тесном контакте с администрацией, советом депутатов, техническими и социальными службами. Она делает все для того, чтобы мнения разных групп жителей были услышаны, и помогает представителям власти принять оптимальные решения.