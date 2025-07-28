Встреча администрации с участниками «Активного долголетия» прошла в Апрелевке

Очередное мероприятие в выездном формате собрало около 40 человек, включая жителей Селятина и Калининца. На вопросы представителей старшего поколения ответили глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ и специалисты профильных служб разных сфер — от жилищно-коммунального хозяйства до социальной защиты.

На встрече обсудили важные темы, наметив основные направления работы. Роман Шамнэ поручил своему заместителю по ЖКХ Алексею Гусакову взять на контроль ситуацию с перерасчетом за отопления на улице Ленина из-за перебоев в подаче тепла и проработать вопрос перевода дома на централизованное отопление.

Все обращения жителей взяты в работу.

Напомним, что в Апрелевке продолжается модернизация котельной № 19, которая будет работать в автоматическом режиме, обеспечивая стабильное и энергоэффективное теплоснабжение десятков многоквартирных домов и социальных объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.