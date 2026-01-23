Встреча администрации с сотрудниками «Водоканала» прошла в Красногорске
Выездное мероприятие под руководством первого заместителя главы округа Натальи Тимошиной состоялось на одном из крупных предприятий Красногорска. На вопросы коммунальщиков отвечали также начальники профильных управлений администрации округа.
Встреча прошла в формате открытого микрофона, что позволило сотрудникам предприятия задать все интересующие их вопросы. Основными темами обращений стали сфера жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспортной и дорожной инфраструктуры.
Интересовали жителей также вопросы строительства спортивных объектов, качества медицинских услуг, получения земельных участков многодетными семьями и нехватки парковочных мест.
«В районе „Изумрудные холмы“ — реальная проблема с парковочными местами. Бесплатных паркингов достаточно мало. И вот я попросил администрацию сделать дополнительные парковочные места. Пусть даже во дворах жилых домов», — рассказал инженер-инспектор АО «Водоканал» Михаил Ксендзовский.
Администрация округа пообещала решить озвученные проблемы. Также по итогам встречи троим сотрудникам «Водоканала» вручили благодарственные письма за высокий профессионализм и добросовестный труд.