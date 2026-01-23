Встреча администрации с сотрудниками «Водоканала» прошла в Красногорске

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выездное мероприятие под руководством первого заместителя главы округа Натальи Тимошиной состоялось на одном из крупных предприятий Красногорска. На вопросы коммунальщиков отвечали также начальники профильных управлений администрации округа.

Встреча прошла в формате открытого микрофона, что позволило сотрудникам предприятия задать все интересующие их вопросы. Основными темами обращений стали сфера жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспортной и дорожной инфраструктуры.

Интересовали жителей также вопросы строительства спортивных объектов, качества медицинских услуг, получения земельных участков многодетными семьями и нехватки парковочных мест.

«В районе „Изумрудные холмы“ — реальная проблема с парковочными местами. Бесплатных паркингов достаточно мало. И вот я попросил администрацию сделать дополнительные парковочные места. Пусть даже во дворах жилых домов», — рассказал инженер-инспектор АО «Водоканал» Михаил Ксендзовский.

Администрация округа пообещала решить озвученные проблемы. Также по итогам встречи троим сотрудникам «Водоканала» вручили благодарственные письма за высокий профессионализм и добросовестный труд.

