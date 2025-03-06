Встреча администрации с председателями советов жилых домов прошла в Щелкове

Пятая кустовая выездная администрация прошла в Щелкове. В спортивный комплекс «Подмосковье» приехали более 70 представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона и жилищных активистов из разных городских округов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее предложил такой формат взаимодействия между жителями региона и муниципальными командами округов и ведомств.

Жители в этот раз задали вопросы, которые касались качества работы управляющих организаций, капитального ремонта, техобслуживания газового оборудования, работы участковых, функционирования систем здравоохранения, образования, экологии и ремонта дорог..

Во время выездной администрации приняли более 115 обращений от активистов.

«Жилищно-коммунальное хозяйство Подмосковья — сложный многоотраслевой комплекс, обеспечивающий благоприятные условия для проживания. Многие вопросы требуют участия различных министерств и ведомств, финансовых вложений, поэтому важна поддержка региональных органов власти», — отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.