Встреча администрации с лидерами общественного мнения прошла в Подольске

Власти Подольска пообщались с лидерами общественного мнения в неформальной обстановке, за чашкой чая. В таком формате — за круглым столом — встреча прошла во второй раз.

Представители администрации городского округа рассказали жителям о том, какие перемены ждут город и какие важные планы уже удалось реализовать.

На встрече были 12 лидеров общественного мнения. Они свободно общались с представителями администрации. Обсуждали подготовку к отопительному сезону, исправность котельных и работу теплосетей, задавали многочисленные вопросы.

Глава Подольска Григорий Артамонов постоянно приезжает на предприятия или в организации муниципалитета и помогает решать вопросы прямо на месте, оперативно. Жители округа поблагодарили его за участие и большой труд.

Встречи жителей с властями проходят регулярно и в разных форматах.

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