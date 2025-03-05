Встреча администрации Одинцовского округа с жителями прошла в Заречье

В Одинцовском округе продолжаются еженедельные приемы населения в рамках проекта «Выездная администрация». В этот раз 4 марта мероприятие прошло в территориальном управлении Заречье.

В нем приняли участие глава округа, его заместители, представители МКУ «МЦУР», Главного управления регионального государственного жилищного надзора, руководители Одинцовской областной больницы и депутаты местного совета. В ходе приема жители смогли лично задать вопросы представителям власти.

Всего на прием пришли 56 человек. Основные темы обращений касались состояния дорог, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Также жители поднимали вопросы, связанные с благоустройством территорий и медицинским обслуживанием.

«Выездная администрация» — это удобный формат для прямого диалога между властью и жителями. Такие встречи позволяют оперативно решать насущные проблемы, а также получать обратную связь от населения. Организаторы подчеркивают, что каждое обращение будет рассмотрено, а по наиболее актуальным вопросам будут приняты конкретные меры.