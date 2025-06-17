Встреча администрации Одинцова с жителями прошла в теруправлении Захаровское

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском округе в территориальных управлениях проходят еженедельные приемы населения. Очередное мероприятие прошло 17 июня в теруправлении Захаровское.

Основными стали вопросы, связанные с социальной сферой, благоустройством и медицинским обслуживанием. Также часть обращений, прозвучавших на «Выездной администрации», затронула жилищно-коммунальное хозяйство, образование и содержание дорог.

Участие в нем принимали глава Одинцовского городского округа, первый заместитель и заместители главы, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также депутаты Совета депутатов муниципалитета.