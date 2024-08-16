Встреча администрации Наро-Фоминска с жителями прошла в Васильчинове

Администрация Наро-Фоминского городского округа провела выездной прием жителей Ташировского территориального управления. На встрече с поселке Васильчиново обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и обслуживания дорог.

Участие во встрече с жителями принял глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, руководители администрации, председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов и председатель местного Совета депутатов Геннадий Пензов.

По итогам выездной администрации удалось отработать сразу несколько обращений жителей. Например, в поселках Ташировского территориального управления в ближайшее время появятся новые детские и спортивные площадки. Также приведут в порядок несколько участков дорог общего пользования и придомовых парковок. Работу маршрута № 28 наладят за счет новых автобусов. Проблему с качеством водоснабжения поселка Васильчиново решат с помощью новых водозаборных узлов и новой станции очистки воды.

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