Встреча администрации Королева с жителями пройдет в ЦКиД «Болшево» 25 сентября

Открытый прием в формате выездной администрации состоится в наукограде с 17:00 до 19:00 25 сентября. Такие встречи уже стали традиционными и проводятся дважды в месяц.

Жители Королева смогут задать волнующие их вопросы главе городского округа Игорю Трифонову, его заместителям, депутатам окружного совета, представителям управляющих компаний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «Блеск-Сервис», городских ресурсоснабжающих организаций, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта, образования, МосОблЕИРЦ, МФЦ, Торгово-промышленной палаты, прокуратуры, УМВД, налоговой инспекции, а также руководителю местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Такой комплексный подход позволяет решать вопросы разного направления на единой площадке. Выездные приемы особенно удобны для активно работающих жителей, у которых нет времени на походы по разным инстанциям. Многие проблемы на выездных встречах решаются на месте, остальные берутся в работу профильными специалистами.

С начала 2025 года было проведено уже 18 таких мероприятий, свои вопросы на них задали более 1600 жителей городского округа.

Прием состоится в ЦКиД «Болшево» по адресу: микрорайон Первомайский, улица Советская, дом № 71.