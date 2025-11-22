Всероссийское совещание работников допобразования прошло в Подмосковье

В Подмосковье прошла региональная секция Всероссийского совещания работников допобразования. Участниками встречи стали органы местного самоуправления, руководители профильных учреждений, а также детских центров «IT-куб» и технопарков «Кванториум».

На семинаре обсудили эффективные практики и перспективы развития системы в Московской области. Спикеры поделились опытом использования цифровых ресурсов для охвата детей. Помимо этого, работники затронули вопросы привлечения сил «Движения первых» и сотрудничества с негосударственным сектором.

Участники совещания зафиксировали развитие инфраструктуры сферы допобразования в Подмосковье и обозначили ключевые направления до 2030 года.