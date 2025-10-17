Всероссийский урок мужества в формате телемоста прошел в Балашихе

Музей ПВО в Балашихе стал площадкой для проведения Всероссийского урока мужества в формате видеоконференции, который объединил учащихся из различных уголков страны, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесию и Луганскую Народную Республику. Это событие стало важным шагом в сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма среди молодежи.

В телемосте приняли участие выдающиеся личности, среди которых Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов, а также блокадница Ленинграда Ирина Зимнева. Руководитель исполкома местного отделения Всероссийской организации «Офицеры России» Розалия Абатурова также отметила важность данного мероприятия. Присутствовали представители образовательных учреждений и юнармейских отрядов из всех участвующих регионов.

Основной темой урока стало сохранение исторической памяти о гражданском подвиге жителей аула Бесленей в Карачаево-Черкесии, которые в 1942 году приютили 32 ребенка-блокадника из Ленинграда. В условиях смертельной опасности местные жители не выдали детей немецким солдатам, дали им новые имена и защитили ценой собственной жизни. Благодаря этому героическому поступку все дети выжили. В память о данном событии в Бесленее установлен памятник, изображающий мать-черкешенку, обнимающую мальчика из блокадного Ленинграда.

«Мы обязаны рассказывать о таких примерах мужества, доброты и самоотверженности. Добро и милосердие спасают наш мир, а память о героизме народа — это то, что объединяет поколения», — подчеркнула Розалия Абатурова.

В ходе урока школьники из разных городов поделились рассказами о работе своих музеев, представили истории семейных героев и прочитали патриотические стихи. Участники отметили, что такие мероприятия помогают укрепить духовные связи между регионами и воспитать уважение к подвигу старших поколений.