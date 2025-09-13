Всероссийский турнир по самбо пройдет в Можайске

В турнире по самбо «Бородино» примут участие спортсмены из 20 регионов России. Его проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал».

Участников на торжественной церемонии открытия поприветствовали депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, исполнительный директор Федерации самбо Московской области Евгений Гавриленков и директор спортивной школы олимпийского резерва, заслуженный тренер России Валерий Нагулин.

В первый день турнира на ковер выйдут около 250 самбистов. Среди них — воспитанники школы олимпийского резерва в Можайске, которые традиционно показывают высокие результаты на соревнованиях всероссийского уровня.

Турнир продлится до 14 сентября.