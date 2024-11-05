Всероссийский турнир по единоборствам прошел в Наро-Фоминске

Кубок России по грэпплингу состоялся в культурно-спортивном комплексе «Нара». В соревнованиях участвовали около 300 мастеров этого вида единоборств из 37 регионов России.

Борьбу за почетный трофей мужчины вели в девяти весовых категориях, а женщины — в шести. Один из самых динамичных видов единоборств с каждым годом становится все популярнее в нашей стране. Грэпплинг включает в себя лучшие элементы всех борцовских дисциплин, что делает поединки зрелищными и увлекательными.

Престижные международные и всероссийские турниры проходят в Наро-Фоминске не первый год, благодаря чему город давно получил статус центра спортивных единоборств всероссийского масштаба. Руководитель муниципалитета Роман Шамнэ является президентом Всероссийской федерации грэпплинга.

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