Всероссийский турнир по чир-спорту прошел в Химках

В День защитника Отечества в баскетбольном центре «Химки» состоялся масштабный турнир по чир-спорту, который собрал участников из разных городов России. Фестиваль «Я люблю тебя, Россия!» объединил спортсменов, демонстрирующих мастерство в эстетической гимнастике, фитнес-аэробике и акробатике.

Турнир организовали Всероссийская и Московская областная федерации по чир-спорту. Он проводится уже 19 лет, способствуя развитию этого направления и укреплению связей между спортивными школами страны.

В соревнованиях приняли участие 22 команды из Москвы, Подмосковья, Обнинска и Тамбова. Среди участников были как юные, так и опытные спортсмены. Выступления проходили в дуэтах и командных категориях.

Программа соревнований включала сложные элементы, требующие высокой физической подготовки и артистизма. Оценивало выступления профессиональное жюри, обращая внимание на технику, синхронность и креативность номеров.

«Поздравляю участников фестиваля! Любой спорт — это большой труд, и я очень рад, что наши спортсмены стремятся к новым достижениям», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Победители и призеры получили заслуженные награды: кубки, медали и памятные подарки.