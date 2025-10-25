Всероссийский пляжный мотокросс прошел в Серпухове

На острове Русский в городском округе Серпухов состоялся пляжный мотокросс, организованный по инициативе спортшколы «Зубренок». Мероприятие объединило 340 участников в возрасте от пяти до 69 лет из разных регионов России.

Трасса пролегает по сырому песку. Этот требует от участников выносливости и мастерства. Такие условия делают гонки привлекательными и интересными и для начинающих, и для опытных спортсменов.

В рамках фестиваля участники соревнуются в трех основных дисциплинах: быстрый мотокросс, длинный восьмикилометровый суперспринт и массовый кантри-кросс, который сочетает в себе элементы двух первых направлений.

Среди спортсменов разыгрывают 24 номинации. Они охватывают десять классов мотокросса, две категории суперспринта и двенадцать дисциплин кантри-кросса. Участие в состязаниях принимают также юноши и ветераны. Благодаря этому мероприятие стало инклюзивным и интересным для большого числа любителей мотоспорта.