Всероссийский конкурс музыкантов прошел в Химках

Открытый конкурс музыкально-электронного творчества «Весенний калейдоскоп» провели в Центральной детской школе искусств. Талантливые дети со всей России собрались в Химках, чтобы показать уровень своего творческого мастерства.

Участники исполнили свои лучшие музыкальные произведения на электронных инструментах: синтезаторе, электронном баяне и аккордеоне. Ребята выступали сольно и в составе ансамблей.

«Центральная детская школа искусств уже более 15 лет принимает этот престижный конкурс и по праву считается лидером электроакустического направления не только в Московской области, но и в России. Школа обладает богатым парком инструментов, а наши педагоги являются признанными профессионалами в области музыкально-электронного искусства», — отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Конкурс провели под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие в этом году приобрело международный масштаб — среди гостей были граждане Камбоджи.

«В этом году конкурс отличался широкой географией участников, что потребовало современного подхода к организации. Дети, которые не смогли приехать в Химки лично, выступали по видеосвязи в прямом эфире», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.