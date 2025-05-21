Всероссийский фестиваль творчества и искусств прошел в Зарайске

Конкурс «Моя Россия» собрал на сцене Дворца культуры имени Виктора Леонова талантливых участников со всего Подмосковья. Артисты состязались в трех основных номинациях: вокал, хореография и инструментальное исполнительство.

Участники продемонстрировали свои лучшие творческие номера. Зрители с восторгом принимали артистов и наслаждались великолепными выступлениями.

Фестиваль стал прекрасной площадкой для обмена опытом и вдохновения, а также способствовал новым знакомствам среди исполнителей. Организаторы отметили, что подобные конкурсы играют важную роль в развитии искусства и поддержке молодых талантов, а также способствуют популяризации культурных ценностей среди подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.