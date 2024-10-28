Всероссийские состязания по мотокроссу и кантри-кроссу провели в Серпухове

На острове «Русский» в городском округе Серпухов состоялись традиционные соревнования на призы спортивной школы «Зубренок» и на Кубок «Красные Крылья» по мотокроссу и кантри-кроссу. Участниками состязаний стали свыше 540 спортсменов со всей страны.

Каждый год соревнования привлекают все больше участников: самому юному исполнилось пять лет, самому опытному — 71 год. Гонщики выступили на дистанциях 1800 метров и восемь километров. На песчаной трассе острова большое количество участников могут одновременно стартовать и отлично посостязаться, она более безопасна, чем грунтовая.

Чемпионы мотоциклетного спорта отметили высокий уровень подготовки турнира. Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко обсудил с главным тренером команды «Красные Крылья» Дмитрием Семенковым вопросы организации соревнований, тренировок мотогонщиков.

«Продолжим способствовать популяризации этого яркого динамичного вида спорта и укреплению лучших традиций Серпухова. На торжественном открытии вручили спортшколе „Зубренок“ в лице директора Дмитрия Серякова три новых мотоцикла для более эффективных тренировок», — сказал он.

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