Всероссийские соревнования «Школа безопасности» прошли в Ленинском округе
Ученики 11 школ Ленинского городского округа приняли участие во всероссийских соревнованиях «Школа безопасности». Место проведения организовали вблизи деревни Григорчиково.
Участники мероприятия освоили навыки оказания первой помощи, установки палатки, узлов для туризма, ориентирования по карте и компасу, преодоления препятствий, а также приготовления пищи на открытом огне с соблюдением правил безопасности.
Целью соревнований стало практическое освоение навыков выживания в дикой природе, а также развитие командной работы. Участники отметили, что такие соревнования дают возможность проверить свои способности. Некоторые из них рассматривают участие как подготовку к будущей профессии, связанной с риском для жизни.
Отметим, что состязания проводились под присмотром опытных специалистов: инструкторов, педагогов и медиков. Победу одержала команда из Володарской школы, второе и третье места заняли видновчане из гимназии и школы № 7.
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