Всероссийские соревнования по спортивному туризму стартовали в Воскресенске
В Воскресенске начались Кубок России и Всероссийские соревнования среди юношей/девушек и юниоров/юниорок по спортивному туризму 20-го Кубка памяти Виталия Кондратьева. На протяжении пяти дней за победу будут бороться более 500 спортсменов.
Состязания проходят в поселке имени Цюрупы. Спортсмены будут соревноваться в четырех дисциплинах: «Дистанция-пешеходная-связка» (короткая) 3-5 класса, «Дистанция-пешеходная» (короткая) 3-5 класса, «Дистанция-пешеходная» (длинная) 3-5 класса, «Дистанция-пешеходная-группа» (длинная) 3-5 класса.
«В соревнованиях принимает участие 33 субъекта Российской Федерации. Всего участников у нас порядка пятисот человек. Соревнования в этом году проводятся в 20-й раз. Мы особенно рады сегодня видеть представителей Камчатского края, Амурской области и Республики Крым», — прокомментировал заместитель главного судьи соревнований Михаил Чесноков.
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