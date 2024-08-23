Всероссийские соревнования по силовому экстриму пройдут в Люберцах 31 августа

Фото: Сергей Агаджанян

Всероссийские соревнования по силовому экстриму «Богатырские игры» пройдут в Люберцах 31 августа. Мероприятие приурочат ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие ведущие атлеты из разных регионов России. Они будут соревноваться в пяти наиболее сложных и зрелищных упражнениях: подъем «бревна» весом 110 килограммов, становая тяга с автомобилем, силовая эстафета, удержание 20-килограммового диска перед собой и буксировка автомобиля на время.

Победу одержит спортсмен, набравший наибольшее количество баллов по сумме всех упражнений.

В рамках турнира также выступит Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк». Соревнования начнутся в 13:00 на малой сцене Центрального парка в Люберцах.

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