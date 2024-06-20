Всероссийские соревнования по конному троеборью прошли в Химках

Ученики спортивной школы «Пони-спорт» в Химках заняли победные и призовые места на Всероссийском турнире по троеборью среди студентов «Звезды Евразии». Соревнования прошли в конноспортивном комплексе «Маxima Park». Боролись за победу спортсмены со всей России.

Турнир про троеборью был квалификационным этапом к финалу XII Спартакиады среди учащихся в высших учебных заведениях России. Победителем в программе выступлений на молодых лошадях среди участников 16 лет стал Герман Сердечнов. Он показал себя на лошади по кличке Кордетто. Лучшим в категории «12 лет и старше» объявили Алису Алексееву на Первом Малом.

«Я занимаюсь конным спортом с пяти лет благодаря маме, которая сама с детства увлекалась лошадьми. Сейчас являюсь кандидатом в мастера спорта по троеборью. За время своей спортивной карьеры участвовал во множестве соревнований, в том числе и международных. В ближайшем будущем хочу выполнить мастера, а также выступить на спартакиаде», — рассказал Герман Сердечнов.

Спортивная школа «Пони-спорт» действует с 2005 года. Ученики не единожды побеждали в областных и всероссийских соревнованиях.

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