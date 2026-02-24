Спартакиада школьных спортклубов для детей с ОВЗ пройдет в Щелкове 11 марта
В Подмосковье 11 марта впервые проведут региональный этап всероссийской спартакиады школьных спортивных клубов. В соревнованиях примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.
Команды разделят на три группы. Между собой будут состязаться участники с нарушением интеллекта, слуха или зрения.
Состязания пройдут сразу по нескольким дисциплинам: легкой атлетике, спортивному многоборью, настольному теннису, а также шашкам.
Торжественная церемония открытия начнется в 11:00 на площадке универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелкове. Согласно плану, соревнования продлятся до 15:00.
