Спартакиада школьных спортклубов для детей с ОВЗ пройдет в Щелкове 11 марта

Фото: Ракетки для настольного тенниса лежат на столе в зоне отдыха Центра образования №1 в Красноармейске / Медиасток.рф

В Подмосковье 11 марта впервые проведут региональный этап всероссийской спартакиады школьных спортивных клубов. В соревнованиях примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.

Команды разделят на три группы. Между собой будут состязаться участники с нарушением интеллекта, слуха или зрения.

Состязания пройдут сразу по нескольким дисциплинам: легкой атлетике, спортивному многоборью, настольному теннису, а также шашкам.

Торжественная церемония открытия начнется в 11:00 на площадке универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелкове. Согласно плану, соревнования продлятся до 15:00.