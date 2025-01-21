Всероссийская патриотическая акция студенческих отрядов прошла в Мытищах

Руководители региональных отделений студенческих отрядов более 15 регионов России стали участниками трудового этапа Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Они посетили дом престарелых в деревне Беляниново и центр культуры в селе Марфино городского округа Мытищи.

Как рассказала командир студенческих отрядов Тамбовской области Анастасия Белова, добровольцы приехали к бабушкам и дедушкам в дом престарелых, чтобы поделиться с ними радостью, создать атмосферу тепла и счастья.

«Своим примером мы хотим показать, насколько важны добрые дела», — подчеркнула она.

Помимо этого, студенты побывали в центре культуры и досуга «Марфино». Для учеников Марфинской школы они провели мастер-классы по плетению сетей и изготовлению окопных свечей. Школьники написали письма бойцам специальной военной операции. Депутат Государственной думы и руководитель окружного штаба студенческих отрядов Центрального федерального округа Юлия Дрожжина рассказала ребятам о своей деятельности, трудовом воспитании и студенческих отрядах.

Напомним, что масштабная акция «Снежный десант Российских студенческих отрядов» проходит в 82 регионах России. В ней принимают участие порядка 20 тысяч студотрядов. Участники акции помогают ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников спецоперации, проводят профориентационные встречи со школьниками в удаленных от региональных центров населенных пунктах.