Всероссийская олимпиада «Выходи решать» пройдет в школе № 6 в Балашихе

Школа № 6 стала единственным образовательным учреждением в городском округе Балашиха, где проходит всероссийская олимпиада «Выходи решать». Учащиеся всех школ города могут принять участие в соревновании до 5 октября.

Контрольная проводится по шести предметам: математика, физика, астрономия, информатика, биология и химия. Каждый школьник с седьмого по 11 класс имеет возможность пройти физико-техническую олимпиаду в удобное для себя время. Классы школы № 6 оснащены современными компьютерами и высокоскоростным интернетом, что обеспечивает комфортные условия для решения заданий.

«Наша школа уже давно сотрудничает с Московским физико-техническим институтом и регулярно проводит совместные мероприятия по обмену опытом. В этом году мы гордимся тем, что стали единственной площадкой в округе для проведения олимпиады „Выходи решать“», — рассказала заместитель директора школы № 6 Елена Оболенцева.

Олимпиада «Выходи решать» — это всероссийская физико-техническая контрольная, инициированная МФТИ с целью популяризации науки и объединения людей разных возрастов и уровней подготовки. Контрольная проходит онлайн на платформе VK Education, доступна для всех желающих и предусматривает выдачу сертификатов и призов от организаторов.