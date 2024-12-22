Всероссийская конференция по изучению фольклора прошла в Химках

В Химках прошла II Всероссийская научно-практическая конференция-конкурс «Молодежь. Фольклор. Наука». Мероприятие провели на базе кафедры народно-певческого искусства Московского государственного института культуры.

Представили вузов культуры и искусств из Санкт-Петербурга, Челябинска, Красноярска, Минска, других городов России и зарубежья приняли участие в мероприятии.

Более 30 студентов, бакалавров, магистров и аспирантов выступили с докладами по различным тематикам. Молодежь изучала традиционные формы фольклора и его современные интерпретации в музыке, театре или танце. В состав жюри вошли профессора и заведующий кафедрой народно-певческого искусства институтаы.

Организаторы уверены, что конференция стала поводом для обмена мнениями и опытом.

Ранее в Московском государственном институте культуры прошел конгресс «Вузы культуры и искусств в международном гуманитарном сотрудничестве: диалог культур России и Китая». Организаторы стремились укрепить связи между странами.