Всероссийская акция «Елка желаний» началась в Химках

Городской округ Химки присоединился к акции «Елка желаний», которая продлится до 20 декабря. Жители могут купить подарки для сирот, детей из малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов семей участников специальной военной операции.

Написать желание можно на сайте проекта. После проверки оно попадет в общий список. Если в семье несколько детей — есть возможность заполнить анкету на каждого ребенка. В числе подарков могут быть книги, товары для хобби, детские и развивающие игрушки, одежда, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, поездки или встречи с интересными людьми. Сбор заявок продлится до 20 декабря.

Исполнить желания можно также на сайте проекта. Для этого необходимо выбрать одну или несколько мечт с учетом региона и финансовой возможности, указать фамилию, имя и отчество, а также номер телефона.

Елки установят в учреждениях органов власти, волонтерских центрах и на крупных мероприятиях. В роли Дедов Морозов выступят политики, бизнесмены и чиновники. Подарки будут вручать до конца февраля.

Условия акции размещены на сайте проекта «Елка желаний». Она проводится в 89 субъектах России.

В этом году также предусмотрен другой формат — продовольственная поддержка малоимущих семей «Праздник на стол». Присоединиться к нему и совершить благотворительное пожертвование можно с 21 ноября по 25 декабря на официальном сайте.

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