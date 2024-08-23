Более 20 школ в Химках подготовили к новому учебному году

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Все 26 школ Химок подготовили к новому учебному году. В преддверии Дня знаний учебные учреждения отремонтировали, благоустроили территории вокруг, покрасили стены и добавили новые классы.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин посетил школу «Флагман» и проверил готовность учреждения к 1 сентября вместе с родителями. Здесь провели косметический ремонт актового зала, гардеробной и столовой, обновили фасад и кабинеты.

«Главное, чтобы директора школ не оставались с проблемами образовательных учреждений один на один. Наша обязанность выстроить работу так, чтобы школы были в идеальном состоянии. Более 35 тысяч детей в этом году приступят к занятиям, и наше приоритетное направление работы — обеспечить для них комфортные и безопасные условия», — отметил Волошин.

Отдельное внимание при подготовке уделили улучшению образовательного процесса. Для этого в школе «Флагман» модернизировали кабинеты информатики.

«Теперь в школе пять кабинетов информатики, которые оборудованы необходимой техникой для обучения ребят. Также обновили столовую, актовый зал. Школа готовится встречать учеников», — отметил директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

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