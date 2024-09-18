Все котельные в Павловском Посаде подготовили к отопительному сезону

Исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел оперативное совещание. На нем обсудили ряд важных вопросов, в том числе подготовку к отопительному сезону. По данным представителей коммунальных служб, все котельные пригодны к зиме.

Котельные готовы к запуску тепла. Сейчас идет подготовка охраны объектов. Филипп Ефанов также обратил внимание на провалы в канализационных люках на улице Кирова и поручил устранить проблему.

Губернатор Андрей Воробьев упомянул на селекторном совещании об укомплектованности общественного транспорта. По информации «Мострансавто», в парке находятся 110 автобусов, из них 88 ежедневно выходят на линию. Все машины готов к зиме.

«В минувшее воскресенье открыли парк „Меленки“, который уже стал местом притяжения жителей и гостей нашего округа. Только в день открытия парк посетили свыше 18 тысяч человек. Данный проект нам удалось реализовать благодаря федеральной программе „Малые города и исторические поселения“, поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева и областного правительства», — сказал Филипп Ефанов.

Филипп Ефанов поручил проводить развлекательные мероприятия в парке постоянно, а службе благоустройства вовремя очищать территорию от мусора.

Помимо этого, активисты в Павлово-Посадском округе приняли участие в областной акции «День в лесу.» Участники при поддержке «Павлово-Посадского Гофрокомбината» высадили на территории сквера-мемориала «Павшим Павлово-Покровцам в годы Великой Отечественной войны» саженцы яблони и кизильника блестящего.

«Особо отмечу, в четверг, 19-го сентября, в 17:00 во Дворце спорта „Надежда“ в Павловском Посаде состоится встреча с жителями в формате „выездной администрации“. Приглашаю всех граждан обсудить возникающие проблемы и предложения», — сказал Филипп Ефанов.

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