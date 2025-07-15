Вручение дипломов студентам юридического колледжа прошло в Наро-Фоминске

Торжественная церемония состоялась в Наро-Фоминском филиале Всероссийского госуниверситета юстиции. В этом году дипломы о завершении обучения получили 105 студентов, из них 36 — с отличием.

Выпускников поздравили представители администрации округа, профильных ведомств и органов правопорядка. Дипломы молодым людям вручал также депутат Государственной думы Отари Аршба.

«Вы делаете важный шаг в профессию, востребованную и уважаемую. Уверена, что полученные знания и опыт станут прочной основой для вашей будущей карьеры», — обратилась к ребятам заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

Праздник завершился яркой концертной программой, которую подготовили студенты и выпускники в знак благодарности педагогам.

Юридический колледж был открыт в 2021 году по инициативе главы округа Романа Шамнэ. Студенты проходят практику в ключевых государственных и муниципальных учреждениях муниципалитета — администрации, прокуратуре, суде, УМВД и других ведомствах. Это позволяет молодым специалистам закреплять знания на практике, понимать внутренние процессы и с первых шагов в профессии накапливать ценный опыт.