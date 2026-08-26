Врип главы Павлово-Посадского округа проверил состояние нового парка

25 августа Сергей Балашов осмотрел парк имени А. С. Потапова, который открыли в прошлую пятницу. В ходе проверки зафиксировали замечания жителей и взяли их в работу.

Парк только начал новую жизнь, поэтому обратная связь от горожан особенно важна. В ходе проверки зафиксировали замечания по уборке мусора и неточностям в датах на памятнике А. С. Потапову. Часть недочетов уже устранена, остальные взяты в работу.

Во время осмотра Сергей Балашов пообщался с посетителями. Дети с радостью осваивают новую детскую площадку, а представители старшего поколения предложили установить дополнительные столы для настольного тенниса. Эту идею планируют учесть при планировании работ на следующий год.

К сожалению, за несколько дней в парке появились повреждения: сломана лавочка и элемент детской площадки на пляже, повреждены перила на пирсе, оторвана сетка от футбольных ворот. Парк создан для семейных прогулок, детских игр, занятий спортом и спокойного отдыха. Важно вместе беречь это пространство — сохранять его красивым, безопасным и комфортным.