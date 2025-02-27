Временно исполняющим полномочия главы Серпухова назначили Алексея Шимко

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Совет депутатов городского округа Серпухов единогласно назначил Алексея Шимко временно исполняющим полномочия главы округа. Заседание прошло под председательством Михаила Шульги.

Кандидатуру Алексея Шимко представила министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова. Она отметила его высокий профессионализм и значительный управленческий опыт.

Алексей Владимирович более 15 лет работает в команде губернатора Московской области. За его плечами — должность первого заместителя министра правительства Московской области по туризму, работа в администрации губернатора Подмосковья, правовое сопровождение деятельности регионального правительства и профильных ведомств. Кроме того, он обладает богатым опытом в сфере спорта, культуры и туризма.

В рамках новой должности Алексей Шимко также будет курировать вопросы благоустройства округа.

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