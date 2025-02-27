Временно исполняющим полномочия главы Серпухова назначили Алексея Шимко

Кандидатуру Алексея Шимко представила министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова. Она отметила его высокий профессионализм и значительный управленческий опыт.

Алексей Владимирович более 15 лет работает в команде губернатора Московской области. За его плечами — должность первого заместителя министра правительства Московской области по туризму, работа в администрации губернатора Подмосковья, правовое сопровождение деятельности регионального правительства и профильных ведомств. Кроме того, он обладает богатым опытом в сфере спорта, культуры и туризма.

В рамках новой должности Алексей Шимко также будет курировать вопросы благоустройства округа.