Врачи центра Рошаля провели первую в России роботизированную операцию на сердце

Фото: Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля

В детском центре им. Л. М. Рошаля хирурги провели первую в России роботизированную операцию на сердце ребенка. В ходе вмешательства они закрыли артериальный проток. Чтобы добраться до органа, хирурги использовали три небольших прокола в грудной клетке.

Через установленные порты врачи ввели инструменты и с помощью них надежно закрыли артериальный проток специальной клипсой.

«Мы использовали уникальную роботизированную систему, что позволило минимизировать травму и избежать осложнений. Этот метод стал первым в России для детской хирургии», — рассказал кардиохирург Андрей Свободов.

Операция прошла успешно. Маленького пациента выписали на пятые сутки.

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