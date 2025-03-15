Врачи центра Рошаля провели первую в России роботизированную операцию на сердце

В детском центре им. Л. М. Рошаля хирурги провели первую в России роботизированную операцию на сердце ребенка. В ходе вмешательства они закрыли артериальный проток. Чтобы добраться до органа, хирурги использовали три небольших прокола в грудной клетке.
Через установленные порты врачи ввели инструменты и с помощью них надежно закрыли артериальный проток специальной клипсой.
«Мы использовали уникальную роботизированную систему, что позволило минимизировать травму и избежать осложнений. Этот метод стал первым в России для детской хирургии», — рассказал кардиохирург Андрей Свободов.
Операция прошла успешно. Маленького пациента выписали на пятые сутки.
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