Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину с тромбом в кишечнике

Экстренную операцию успешно провели медики 68-летнему пациенту. Сейчас мужчина выписан из больницы под амбулаторное наблюдение.

Мужчину госпитализировали в Орехово-Зуевскую больницу с жалобами на рвоту и острую боль в животе. При обследовании врачи обнаружили в артерии кишечника тромб, который блокировал кровоснабжение органа. Без срочной операции пациент мог погибнуть.

Хирургическое вмешательство выполняла целая команда специалистов разного профиля. Рентгенхирурги удалили тромб из артерии и восстановили кровоток, после чего за дело взялись хирурги, которые вырезали нежизнеспособную часть кишечника. В результате функция кишечника у пациента была восстановлена. После прохождения реабилитации мужчина вернется к обычной жизни.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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