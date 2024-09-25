Врачи НИКИ детства рассказали о признаках пневмонии у ребенка

Всемирный день легких отмечается 25 сентября по всему миру. Он напоминает о важности заботы о здоровье дыхательной системы.

Одним из самых опасных заболеваний легких у детей является пневмония, риск ее возникновения присутствует в любое время года, особенно для малышей до пяти лет.

Главный педиатр Подмосковья, профессор Нисо Одинаева, отмечает, что пневмония представляет собой острое инфекционное заболевание, чаще всего вызванное бактериями. Основными признаками болезни являются одышка, слабость, длительное повышенное температуры тела и снижение аппетита. Она советует родителям обращаться к врачу, если они замечают у своего ребенка частое и шумное дыхание, даже при отсутствии кашля.

Родителям стоит обратить внимание на так называемые «Красные флаги» при пневмонии. Олинаева подчеркивает, что обращение к врачу необходимо, если температура тела у ребенка держится повышенной в течение 3-5 дней, плохо снижается с помощью жаропонижающих средств. Также стоит насторожиться, если малыш выглядит пассивным, капризным, много спит и отказывается от еды.

При наличии одышки и проблем с глубоким вдохом, когда кашель может быть как сухим, так и с отхождением мокроты, необходима неотложная медицинская помощь. Врач-пульмонолог НИКИ детства Роман Будзинский добавляет, что после обследования педиатр сможет принять решение о необходимости дополнительных исследований и назначить грамотное лечение.

Профилактика пневмонии имеет важное значение. Она включает вакцинацию, ведение здорового образа жизни, укрепление иммунной системы, закаливание, соблюдение правил личной гигиены и режима дня, а также отказ от вредных привычек.

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