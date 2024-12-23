Врачи НИКИ детства назвали плюсы и минусы натуральных елок

Натуральные ели наполняют пространство ценными фитонцидами, положительно влияющими на человека. Но есть и опасные для здоровья вещества, выделяемые хвойными. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала о плюсах и минусах живых новогодних деревьев.

Настоящая ель производит ценные и полезные для человека вещества — эфирные масла, содержащие фитонциды. Эти соединения известны своими бактерицидными и противовоспалительными свойствами.

Однако полезные свойства свежей ели сохраняются лишь один-два дня. Когда ель «привыкает» к теплу, фитонциды исчезают. Зато возрастает активность грибков, и уже через неделю новогоднее дерево может стать опасным для людей с астмой или слабым иммунитетом. Также ель является аллергеном из-за смол и специфического хвойного запаха, которые в ней содержатся.

По словам Одинаевой, плесневым грибком заражено большинство деревьев на елочных базарах. В холоде он не проявляет себя, но при комнатной температуре начинает активно размножаться. Дети с аллергией могут испытывать одышку, нарушения дыхания, длительный кашель, насморк и нарушение сна.

Семьям с детьми до трех лет и аллергикам рекомендуют искусственные елки. Они могут быть из ПВХ, из лески. Самые долговечные — это литые.

«Перед установкой рекомендуется проветрить новую елку на балконе. Если искусственное дерево уже не новое и лежало в кладовке, то рекомендуется помыть его от пыли, которая в большом количестве скапливается на изделии», — заключила Нисо Одинаева.

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