Врачи НИКИ детства назвали главные правила сохранения здоровья печени

В рамках Недели профилактики заболеваний печени, которая проходит с 28 июля по 3 августа, специалисты Научно-исследовательского клинического института детства поделились важными рекомендациями. Орган, выполняющий более 500 функций, считается биохимической лабораторией организма и способен работать даже при сохранении всего 30% здоровых клеток.

Печень отвечает за производство белков, необходимых для строения тканей, расщепляет жиры и углеводы, а также очищает кровь и выполняет множество других важнейших функций.

«Одним из ключевых факторов здоровья печени является правильное питание ребенка. Важно ограничить потребление жирной, жареной и острой пищи, а также продуктов с высоким содержанием сахара. Рекомендуется увеличить долю овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных мяса и рыбы», — рассказала директор института Нисо Одинаева.

Медики подчеркивают важность физической активности для поддержания здоровья печени. Плавание, велоспорт и другие занятия, соответствующие возрасту ребенка, улучшают кровообращение и обмен веществ.

Особое внимание специалисты уделяют проблеме лишнего веса, который создает дополнительную нагрузку на печень.

«Кроме того, вакцинация является эффективным способом профилактики вирусных гепатитов, которые могут привести к серьезным заболеваниям печени. Необходимо также оградить ребенка от контакта с токсинами, которые могут нанести вред печени», — подчеркнула гастроэнтеролог Ирина Черешнева.

Для этого следует использовать качественные химические средства и тщательно следить за состоянием воздуха.

Эксперты предупреждают об опасности курения, употребления энергетиков и самолечения.

Важно помнить, что регулярные профилактические осмотры помогают своевременно выявить возможные проблемы и сохранить здоровье детской печени.