Врачи НИКИ детства дали советы по выбору спортивной секции для ребенка

С приближением нового учебного года многие родители задумываются о выборе спортивных секций и кружков для своих детей. Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства дали рекомендации, как сделать занятия спортом максимально полезными для здоровья ребенка.

Рекомендуется отправлять детей на тренировки после четырех лет. Они должны проходить в игровой форме и укреплять организм.

«После шести лет можно постепенно увеличивать нагрузку и частоту занятий. Однако важно помнить, что в этом возрасте существует высокий риск деформации опорно-двигательного аппарата, поэтому с силовыми тренировками лучше подождать до более старшего возраста», — отметила института Нисо Одинаева.

Особого внимания требует время активного роста, которое начинается около десяти лет — кости развиваются быстрее мышц и внутренних органов, что может вызывать различные недомогания.

«В этот период особенно важен регулярный контроль за спортивными тренировками и адекватностью нагрузки. Оценить их может врач по спортивной медицине, он же может дать допуск к тренировкам и соревнованиям», — отметила руководитель Центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.

При выборе секции важно учитывать интересы ребенка, а не удобство расположения или исключительно мнение родителей.

Врачи рекомендуют выбирать виды спорта, которые гармонично развивают разные физические качества, а также предостерегают от излишней гонки за результатами в ущерб здоровью.