Врачи НИКИ детства дали советы по поддержанию здоровья сердца

В России с 29 сентября по 5 октября проходит неделя, посвященнная профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которая приурочена к Всемирному дню сердца 29 сентября. Медицинское сообщество акцентирует внимание на важности заботы о здоровье органа, особенно в детском возрасте, поскольку именно в этот период формируется фундамент здоровья.

Современные кардиологи отмечают тревожную тенденцию: заболевания сердечно-сосудистой системы перестали быть исключительно проблемой взрослых. У детей и подростков все чаще диагностируют случаи артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма, проявлений атеросклероза и метаболического синдрома.

«Здоровое сердце — не данность, а результат правильного образа жизни с самого детства. Мы видим, как стрессы, малоподвижность, неправильное питание и дефицит витаминов влияют на сердечно-сосудистую систему уже в младшем школьном возрасте. Но самое главное — почти все это можно предотвратить», — отметил заведующий детским кардиологическим отделением Научно-исследовательского клинического института детства Роман Будзинский.

Нехватка витаминов группы B, D, E, магния, калия и омега-3 жирных кислот может провоцировать у детей серьезные нарушения, включая аритмию, повышенную утомляемость, снижение физической выносливости и даже структурные изменения в миокарде.

«Сердце ребенка — это не только орган, это символ его энергии, активности, способности учиться и радоваться жизни. Наша задача — создать условия, в которых оно будет работать в полную силу. Это возможно только при единении семьи, школы и медицины», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Сотрдуники института порекомендовали родителям организовать профилактический осмотр у педиатра или кардиолога, при необходимости проверить уровень витаминов и микроэлементов, проанализировать и скорректировать режим дня, меню и физическую активность ребенка.

В рамках информационной поддержки специалисты подготовили подробную брошюру с практическими рекомендациями по составлению рациона.