Врачи клинического центра имени Рошаля провели прием детей в Истре

Юные пациенты из городского округа Истра прошли осмотр у специалистов клинического центра имени Рошаля в Детской поликлинике. Детям делали электрокардиограммы сердца, проводили консультации кардиолога и других врачей.

По направлению кардиолога или в порядке живой очереди в Детской поликлинике Истры маленьким пациентам снимали электрокардиограмму сердца. Врач функциональной диагностики также приехал из детского центра имени Рошаля, чтобы проверить маленькие сердца. Консультацию смогли получить 20 детей и подростков с нарушениями в работе сердца.

Кроме этого, в Истре за три недели провели приемы и другие сотрудники центра: невролог, офтальмолог, ортопед, хирург, эндокринолог, оториноларинголог, кардиолог и уролог. Такой формат очень удобен: не нужно ехать на прием в другие города.

«На выездных приемах мы ожидаем увидеть детей с врожденными пороками сердца. У нас в центре есть кардиохирургическое отделение. Если таким детям нужна коррекция, то теперь для этого есть все необходимое. Для детей с нарушением ритма сердца тоже есть решения в нашем центре — радиочастотная абляция, например. Ранее это было труднодоступно в Московской области», — пояснила врач-кардиолог Марина Каракулько.

В центр могут направить пациентов с любой патологией детской кардиологии, чтобы получить медикаментозное лечение. Приемы специалистов узкого профиля проходят в рамках сотрудничества Истринской клинической больницы и Детского центра имени Рошаля.

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