Врачи Истринской больницы и медцентра Рошаля спасли ребенка с опухолью мозга

В педиатрическом отделении Истринской больницы врачи проявили профессиональную бдительность при обследовании девятилетнего мальчика, который жаловался на продолжительные головные боли и рвоту. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала и своевременной диагностике у юного пациента удалось выявить опухоль мозга.

Ребенок поступил в стационар по направлению невролога. В течение суток врачи провели полное обследование, включая мультиспиральную компьютерную томографию головного мозга, которая позволила обнаружить крупное образование в правом полушарии.

Уже через двое суток мальчика перевели в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

«Этот случай — пример того, как важна своевременная диагностика. Мы сразу провели необходимые исследования, что позволило быстро принять решение о переводе ребенка в специализированный центр. Сегодня он получает лечение и имеет хорошие шансы на полноценную жизнь», — отметила заместитель главного врача по детству Анна Соколова.

Специалисты выяснили, что у ребенка развилась астроцитома — злокачественная опухоль мозга.

После успешной операции и курса реабилитации мальчика выписали. Он уже возвращается к нормальной жизни.

Этот клинический случай служит важным напоминанием для родителей: частые головные боли у детей, особенно сопровождающиеся рвотой, могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях и требовать безотлагательного медицинского обследования.